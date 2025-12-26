El golpe de Extremadura obliga al PSOE a mover ficha: reformas internas y pulso a la derecha antes de 2026.

Las elecciones extremeñas han sido un duro golpe para el PSOE, donde no esperaban unos resultados tan malos, pero se preparan ya para encarar el ciclo electoral autonómico con el objetivo principal de movilizar a su electorado.

Los resultados que obtuvo el ya exsecretario general de los socialistas extremeños Miguel Ángel Gallardo pillaron por sorpresa a la dirección nacional, que aunque tenía bajas expectativas sobre los comicios adelantados por la popular María Guardiola, no preveían perder diez escaños de la Asamblea extremeña.

Unos resultados que, defienden en Ferraz, ni deben extrapolarse a las futuras elecciones en Aragón, Castilla y León y Andalucía ni interpelan al presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez.

Ya hay sectores de la formación, en concreto uno liderado por el exministro Jordi Sevilla, que fue titular de Administraciones Públicas con Zapatero, que se muestra muy crítico con el líder socialista y en enero presentará un manifiesto para pedir una alternativa socialdemócrata.

Entre tanto, en Ferraz están ya centrados en el ciclo electoral de 2026. El PSOE “sale siempre a ganar” dicen los socialistas en público, aunque por otro lado reconocen que con la dura campaña en su contra que ha vivido Gallardo no era el candidato “más idóneo” por su imputación en la contratación del hermano de Pedro Sánchez.

Por eso, subrayan fuentes socialistas, en Aragón -que celebra elecciones anticipadas el próximo 8 de febrero- tienen la oportunidad de darle la vuelta a la situación con la exministra Pilar Alegría al frente del partido.

Tras Extremadura, los socialistas asumen que deben cambiar y “reformular” cosas en el partido, como algunas cuestiones de comunicación u otros ajustes que ya arrancaron esta semana con el refuerzo de la Secretaría de Organización.

La responsable de esta secretaría, Rebeca Torró, pidió este lunes a la Ejecutiva reforzar su equipo, requerimiento resuelto con Enma López, Elisa Garrido y Carmen González, quienes a partir de ahora formarán parte de su departamento y llevarán las responsabilidades de Estudios y Programas; Coordinación Territorial; y Política Económica, Transformación Digital y Emprendimiento, respectivamente.

Los cambios han implicado que los adjuntos a Torró, Borja Cabezón y Anabel Mateos, hayan cambiado sus responsabilidades previas y ahora ostenten Acción Electoral, el primero, y Transparencia y Acción Democrática, la segunda.

Todo ello pensando en el ciclo electoral autonómico del 2026, precisan en Ferraz, donde insisten en que el PSOE ya se ha puesto manos a la obra para recuperar la ilusión de su electorado y conseguir demostrar que su proyecto es el único que puede impedir los pactos de la “involución” entre el PP y Vox.

Algo que también dejó claro el pasado lunes en la Ejecutiva del partido el propio Sánchez, quien aseguró que los socialistas son “más necesarios que nunca” para poner freno al ascenso del partido de Santiago Abascal.

Una tarea que fuentes del grupo parlamentario en el Congreso reconocen “compleja” tras los supuestos casos de corrupción y las denuncias de acoso sexual, pero no imposible.

“Nosotros vamos a salir a ganar, cada elección es diferente, los candidatos son distintos y la situación de cada territorio también”, recuerda un diputado de Castilla y León, quien da por hecho que el PSOE será primera fuerza en su región, pero también que es complicado que puedan evitar un pacto entre Vox y PP, algo que también esperan que suceda finalmente en Extremadura.

Un mantra al que se aferran en Ferraz, donde inciden en que se dejarán la piel para defender el proyecto socialista que desarrolla el Gobierno desde la Moncloa y que, frente a las posibles alianzas entre la derecha y la ultraderecha, el PSOE seguirá trabajando centrado en mejorar la vida de la ciudadanía.

Si los resultados de los siguientes comicios fueran muy adversos, ya hay algunos como el exministro Jordi Sevilla, actualmente fuera de los órganos del partido, dispuestos a canalizar el descontento interno a través de iniciativas que comenzarían con un manifiesto, pero con la vista puesta más a largo plazo, incluso para disputar en una primarias el liderazgo a Pedro Sánchez.

La gestora del PSOE extremeño evita aclarar si se abstendrá en la investidura de Guardiola

El presidente de la Junta Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, ha evitado aclarar si los socialistas se plantean abstenerse en la investidura de la presidenta en funciones, María Guardiola.

En rueda de prensa, Quintana ha considerado que sería “un fracaso” de Guardiola (PP), ganadora de las elecciones, si ésta solicita al PSOE que se abstenga durante el debate de investidura.

“Sería un fracaso rotundo y absoluto de Guardiola”, ha remarcado Quintana, quien no se ha pronunciado sobre cuál sería el voto de los socialistas si finalmente Guardiola les pide esa abstención.

A juicio de Quintana, Guardiola es la que debe dar el paso sobre “qué es lo quiere hacer” tanto respecto al PSOE como a Vox, formación con la que ya llegó a un acuerdo de Gobierno tras las elecciones de mayo de 2023.

En este mismo sentido, ha agregado que el PSOE no le ofrecerá de iniciativa propia esa posible abstención. “Ella es la que debe buscar socios”, ha insistido.

De momento, la presidenta extremeña en funciones no ha llamado al PSOE y, de hacerlo, sería Quintana el interlocutor socialista en las posibles reuniones que se puedan fijar PSOE y PP. “Si me llama, iré”, ha agregado.

En cuanto al futuro orgánico del PSOE extremeño, la Junta Gestora se da como plazo máximo el mes de mayo para convocar y celebrar un congreso extraordinario para elegir a la nueva Ejecutiva regional.

A pesar de ello, Quintana ha afirmado que en ningún caso la Junta Gestora adoptará decisiones a largo plazo. Sin embargo, sí deberá decidir sobre la representatividad del PSOE en la Mesa del Parlamento, qué persona llevará la dirección del Grupo Parlamentario Socialista y quiénes serán sus portavoces.

El presidente de la gestora ha pedido “trabajo, colaboración y visión regional” a las personas que la integran. “Tener visión regional es clave”, ha dicho al ser preguntado por si dicha solicitud guarda relación con posibles desavenencias entre los socialistas cacereños y pacenses.

“La calma es imprescindible para trabajar, escuchar y analizar”, ha dicho Quintana, un proceso de reflexión que “no se puede hacer con gritos ni con titulares”. “Hay que alejarse de los focos -ha incidido- y analizar todo de puertas adentro”.

Quintana, actual delegado del Gobierno en Extremadura, fue alcalde de Don Benito (Badajoz) entre 2015 y 2023, periodo en el que impulsó la fallida fusión municipal con Villanueva de la Serena, de la que entonces era alcalde Miguel Ángel Gallardo y es una persona de máxima confianza del líder socialista, Pedro Sánchez.

