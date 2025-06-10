Al inicio de la jornada laboral, usuarios de todo el mundo se encontraron con un mensaje inesperado: ChatGPT no funcionaba. La plataforma de inteligencia artificial desarrollada por OpenAI comenzó a presentar fallos alrededor de las 9:00 (hora local) , generando mensajes de error como “Hmm... algo ha salido mal” o “error de red”, que impidieron el uso normal del servicio.

La interrupción no solo afectó a ChatGPT, sino también a otros productos de la compañía como Sora y las peticiones a través de la API. Según el sitio especializado Downdetector, se registraron más de 1400 reportes en el Reino Unido y más de 1000 en Estados Unidos en cuestión de minutos

Usuarios en redes sociales compartieron su desconcierto, muchos creyendo inicialmente que se trataba de un problema de conexión local.

Se cayó ChatGPT en todo el mundo: qué pasó y cuándo vuelve. Fuente: Archivo

¿Qué dijo OpenAI sobre la caída de ChatGPT?

OpenAI confirmó que “algunos usuarios están experimentando tasas de error y latencia elevadas en los servicios mencionados” y aseguró que “seguimos investigando este problema”. Hasta el momento, no se ha brindado una explicación oficial sobre el origen del fallo ni un estimado concreto de cuándo se restablecerá el servicio.

La falta de comunicación clara por parte de la empresa ha generado incertidumbre entre los usuarios, especialmente aquellos que dependen de estas herramientas para su trabajo diario.

Urgente ¿Se aproxima la Tercera Guerra Mundial? La OMS se prepara para una guerra nuclear: la vida que conocíamos cambia para siempre

Tecnologia Se cayó ChatGPT en todo el mundo: estas son las IA alternativas que puedes usar

Impacto global: ¿por qué importa tanto una caída de ChatGPT?

La caída de ChatGPT pone en evidencia la creciente dependencia global de la inteligencia artificial. Desde tareas de programación y redacción hasta asistencia educativa y atención al cliente, millones de personas utilizan estas herramientas a diario.

Una interrupción, por breve que sea, puede tener consecuencias significativas en la productividad y la comunicación.

Según datos de Downdetector, el 97% de los reportes de problemas en las últimas 24 horas estuvieron relacionados directamente con ChatGPT, mientras que el 3% restante se distribuyó entre el sitio web y otros servicios

Se cayó ChatGPT en todo el mundo: qué pasó y cuándo vuelve. Fuente: DOWNDETECTOR

¿Cuándo volverá a funcionar ChatGPT?

Por ahora, no hay una hora estimada oficial para la restauración completa del servicio. OpenAI continúa trabajando para resolver el problema, y se espera que en las próximas horas se brinde una actualización más detallada.

Mientras tanto, los usuarios pueden seguir el estado del servicio en tiempo real a través de Downdetector y la página oficial de estado de OpenAI.