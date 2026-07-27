Lanzan la obra más importante de la provincia con nueve túneles y dos viaductos que la conectará como nunca. Foto: ChatGPT

La provincia de Las Palmas avanza hacia una revolución en su conectividad viaria con la carretera Agaete–La Aldea (Fase II), considerada una de las infraestructuras más relevantes de las Islas Canarias. Se trata de nueve túneles y dos viaductos clave para la región.

De esta manera, la nueva obra conectará a la zona oeste de Gran Canaria, desde Agaete a La Aldea de San Nicolás, de forma segura y directa. Si bien al principio el presupuesto era de 181,48 millones de euros, la nueva partida es de 206 millones para completar el proyecto.

Actualmente, se construyen los viaductos de La Palma y El Risco, que estarían listos para el verano de 2027. Foto: Gobierno de Canarias

Cómo avanza la nueva construcción en la provincia

El trazado de 8,5 kilómetros discurre principalmente bajo tierra, con 5,7 km subterráneos, e incluye una serie de nueve túneles y dos viaductos representativos.

Las obras de los viaductos de La Palma y El Risco —los últimos componentes destacados pendientes— iniciaron en noviembre de 2025 y avanzan de manera contundente: Viaducto de La Palma y Viaducto de El Risco.

La obra permitirá llegar desde Agaete a La Aldea en media hora. Foto: Gobierno de Canarias

Túneles y tramos ya habilitados

Los nueve túneles han sido excavados y revestidos, a la espera únicamente de la instalación de sistemas técnicos, de control, de energización y de pavimentación. En este contexto, se han habilitado ciertos tramos, como es el caso del túnel Ingeniero José Luis Martínez Cocero–Risco de Faneque (en funcionamiento desde febrero de 2024), el Lomo de Aulaga y el enlace de El Risco.

En total, 2,5 kilómetros ya son accesibles, con 2,2 km en operación, lo que permite una drástica reducción de los tiempos de traslado: Agaete al túnel de Faneque en 5 minutos y hasta El Risco en 9 minutos.

¿Qué beneficios aportan estas obras a la provincia?

La nueva carretera elimina el histórico y peligroso tramo de la GC-200 que bordea la ladera del Risco de Faneque, contribuyendo a mejorar la seguridad vial y la calidad de vida tanto de residentes como de transportistas del noroeste.

Como resaltó la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián: “Conectarán Agaete con el tramo ya operativo entre El Risco y La Aldea, mejorando la calidad de vida de los aldeanos y reforzando la conectividad de toda la isla”.

En este sentido, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias comunicó que promueve esta infraestructura prioritaria para fortalecer la cohesión territorial y enfatizar la seguridad en la estrategia regional de movilidad.

De este modo, la nueva carretera Agaete-La Aldea representa un hito en la isla de Gran Canaria: conectará las localidades de manera inédita y reducirá, en promedio, el trayecto entre Agaete y La Aldea en media hora.