Las cámaras instantáneas volvieron a ganar protagonismo entre los amantes de la fotografía y quienes buscan una forma diferente de guardar recuerdos. Con un estilo retro que combina tecnología actual, estos dispositivos permiten capturar momentos y obtener la imagen impresa en cuestión de segundos, sin necesidad de aplicaciones ni impresoras adicionales. En este contexto, una de las opciones que más interés está despertando entre los consumidores españoles es el kit de cámara instantánea Fujifilm instax mini 12, disponible en El Corte Inglés. El paquete incluye accesorios para comenzar a usarla desde el primer momento y se ofrece por menos de 100 euros, lo que la convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan una cámara compacta, divertida y fácil de usar. El kit de cámara instantánea Fujifilm está pensado para capturar fotografías al instante y obtener una copia física en pocos segundos. Utiliza película Instax Mini, que genera imágenes de 46 x 62 mm con colores vivos y buena nitidez. La cámara incorpora exposición automática, por lo que ajusta la iluminación según el entorno sin que el usuario tenga que modificar parámetros manualmente. Además, cuenta con lente selfie integrada, lo que facilita tomar autorretratos o fotos en grupo. Otra de sus funciones destacadas es la corrección de paralaje en modo close-up, que permite tomar fotografías a una distancia aproximada de 30 a 50 centímetros sin perder precisión en el encuadre. Tras capturar la imagen, el revelado tarda alrededor de 90 segundos, dependiendo de la temperatura ambiente. Entre los aspectos más destacados del kit se encuentran: El kit de cámara tiene un precio actual de 99,99 euros, frente a los 109 euros habituales, lo que representa un descuento del 8%. Se puede adquirir a través de la tienda online o en los establecimientos de El Corte Inglés, con diferentes modalidades de entrega. Entre ellas se incluyen envío a domicilio gratuito, recogida en tienda sin costo o servicios como Click&Car, además de la posibilidad de recibir el pedido en puntos asociados como Correos o Celeritas. Incluso, en algunas zonas se ofrece entrega en aproximadamente dos horas, dependiendo de la disponibilidad. Gracias a su facilidad de uso, su diseño compacto y la posibilidad de imprimir fotos al instante, este modelo se posiciona como una de las cámaras instantáneas más buscadas por quienes quieren volver a disfrutar de la fotografía en formato físico.