En el mercado de euro y libra esterlina, la cotización subió 10% en la última semana, pero cayó 8% en el último año, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa. Este miércoles, 13 de mayo de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8661 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de -0,1%. La cotización de la monedalibra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, con un incremento constante en su valor. Esto sugiere que el interés y la confianza en esta moneda están creciendo entre los inversores y usuarios. Analizando esta tendencia, se puede concluir que la estabilidad económica y las expectativas favorables hacia la monedalibra están impulsando su apreciación en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina fue del 1.67 %, lo que es considerablemente menor que la volatilidad anual del 3.86 %, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.