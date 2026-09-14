Este lunes, 14 de septiembre de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF)se negocian a 3,67 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 587.438. Esta cifra refleja una variación del 0,47% en comparación con el día de ayer.

Telefónica mostró un comportamiento mayormente alcista en los últimos 10 días: tras una caída inicial, encadenó tres subidas, sufrió una breve corrección, volvió a repuntar, registró otra leve bajada y cerró con tres avances consecutivos, dejando un balance claramente positivo.

La variación del Telefónica durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Telefónica ha sido del 18.56%, en contraste con una volatilidad anual del 25.36%. Dado que el 18.56% es menor que el 25.36%, esto indica que el comportamiento de la acción ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, reflejando menos variaciones en su cotización en el corto plazo.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,95 euros el y un mínimo de 3,11 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -49M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en Madrid (Distrito Telefónica, Las Tablas). Se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, banda ancha y fibra, televisión de pago y soluciones digitales; produce y opera redes y plataformas de conectividad.

Su negocio se articula en consumo, empresas y mayorista, con marcas como Movistar (España y Latinoamérica), O2 (Europa) y Vivo (Brasil), además de Telefónica Tech (cloud, ciberseguridad, IoT y datos). Cotiza en el Ibex 35 y tiene amplia presencia en Europa y Latinoamérica, con foco en 5G y despliegue de fibra óptica.

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