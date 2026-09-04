En el día de hoy, 4 de septiembre de 2026, las acciones de Telefónica (TEF), que forman parte del índice IBEX 35 en España, han abierto su cotización a 3.68 euros por unidad. Durante la jornada, se ha registrado un volumen de negociación de 63,715 acciones, lo que representa una ligera variación del -0.05% en comparación con el cierre del día anterior.

En los últimos 10 días, Telefónica mostró una tendencia alcista: 6 avances y 4 retrocesos, con leves oscilaciones.

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica durante la última semana ha sido de 7.36%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en 25.24%. Al comparar ambas cifras, podemos concluir que la volatilidad semanal es significativamente menor que la anual, lo que indica que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del año. Esto sugiere una tendencia más tranquila en el corto plazo, a diferencia de las fluctuaciones más marcadas observadas en el periodo anual.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,95 euros el y un mínimo de 3,11 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -49.0M, lo que indica que, después de deducir todos sus gastos, la empresa se encuentra en una situación financiera negativa.

La Bolsa de España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en el Distrito Telefónica (Ronda de la Comunicación, Madrid). Se dedica a la conectividad fija y móvil, fibra y banda ancha, televisión de pago y servicios digitales (nube, ciberseguridad, IoT y big data), operando marcas como Movistar, O2 y Vivo y participando en Virgin Media O2 en el Reino Unido.

Su línea de negocio combina B2C y B2B (Telefónica Empresas y Telefónica Tech) y produce contenidos y plataformas audiovisuales a través de Movistar Plus+. Fundada en 1924 y miembro del Ibex 35, atiende a millones de clientes en Europa y Latinoamérica, con foco en 5G, fibra y sostenibilidad.

Contenido generado por inteligencia artificial.