La cotización de las activos de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en la apertura de mercados en España este jueves, 3 de septiembre de 2026 es de 3,66 euros y documentan un total de 269.481 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,19%.

En los últimos 10 días, la cotización de Telefónica mostró una leve tendencia alcista, con 6 jornadas de subida y 4 de caída; tras un inicio irregular, ganó tracción en la segunda mitad y cerró con impulso.

La variación del Telefónica durante la última semana

La última semana de Telefónica ha mostrado una volatilidad del 7.83%, que es significativamente menor que la volatilidad anual del 25.28%. Esto indica que, a corto plazo, el comportamiento de la acción es mucho más estable en comparación con las variaciones experimentadas durante el último año.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,95 euros el y un mínimo de 3,11 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -49.0M, lo que indica que, después de deducir todos sus gastos, la empresa se encuentra en una situación financiera negativa.

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en el Distrito Telefónica (Ronda de la Comunicación, Madrid). Se dedica a la conectividad fija y móvil, fibra y banda ancha, televisión de pago y servicios digitales (nube, ciberseguridad, IoT y big data), operando marcas como Movistar, O2 y Vivo y participando en Virgin Media O2 en el Reino Unido.

Su línea de negocio combina B2C y B2B (Telefónica Empresas y Telefónica Tech) y produce contenidos y plataformas audiovisuales a través de Movistar Plus+. Fundada en 1924 y miembro del Ibex 35, atiende a millones de clientes en Europa y Latinoamérica, con foco en 5G, fibra y sostenibilidad.

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