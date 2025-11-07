En la apertura de mercados de este viernes, 7 de noviembre de 2025, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en el IBEX 35 se negocian a 16,56 euros y registran un volumen de 315675 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 1,35% en comparación con el día pasado.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol mostró una tendencia mayormente positiva, con cinco aumentos y solo dos descensos, lo que sugiere un comportamiento favorable en el mercado. Además, la estabilidad en tres ocasiones indica que, a pesar de las fluctuaciones, la acción ha mantenido un nivel de confianza entre los inversores.

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana se sitúa en un 14.65%, mientras que su volatilidad anual es del 23.26%. Dado que el 14.65% es menor que el 23.26%, esto indica que el comportamiento de Repsol ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con su volatilidad anual.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 16,56 euros el y un mínimo de 9,27 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Repsol

Repsol es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas, así como a la generación de energía. Su línea de negocio incluye la refinación de combustibles, la producción de biocombustibles y la oferta de soluciones energéticas sostenibles.A nivel general, Repsol es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético. La compañía ha estado invirtiendo en energías renovables y tecnologías limpias, buscando diversificar su portafolio y adaptarse a las nuevas demandas del mercado energético global.