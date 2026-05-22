Este viernes, 22 de mayo de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP)se negocian a 22,65 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 71.617. Esta cifra refleja una variación del -1,05% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Repsol alternó rachas de dos subidas y dos caídas, sin jornadas estables; el balance es lateral y la última sesión terminó a la baja.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha alcanzado un 36.61%, cifra significativamente mayor en comparación con su volatilidad anual del 28.29%. Este aumento en la volatilidad semanal indica que su comportamiento ha sido inestable y ha experimentado muchas variaciones en este corto periodo. La diferencia en estas cifras resalta un momento de turbulencia en el mercado, lo que podría afectar la confianza de los inversores en la acción de Repsol.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final es de 1.76B, lo que refleja el fondo de inversión disponible para la empresa.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía energética española con sede en Madrid. Es un grupo integrado que explora y produce hidrocarburos, refina petróleo y fabrica productos químicos, combustibles, lubricantes y soluciones energéticas.

Sus líneas de negocio abarcan Upstream (exploración y producción), Industrial (refino y química) y Comercial y Renovables (electricidad y gas, estaciones de servicio, movilidad eléctrica, biocombustibles e hidrógeno). Cotiza en el Ibex 35 y destaca por su plan de descarbonización con objetivo de cero emisiones netas en 2050, presencia internacional y amplia red en la península ibérica.