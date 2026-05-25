En la apertura de mercados de este lunes, 25 de mayo de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en el IBEX 35 se negocian a 21,63 euros y registran un volumen de 254848 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -2,83% en comparación con el día pasado.

La cotización de Repsol abrió con un alza, encadenó dos descensos, repuntó dos veces, volvió a caer, rebotó y cerró con dos bajadas, dejando un saldo ligeramente negativo y marcada alternancia.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha alcanzado un notable 42.48%, significativamente superior a la volatilidad anual del 28.62%. Esta diferencia sugiere que el comportamiento de la compañía es inestable y presenta muchas variaciones en el corto plazo. La alta volatilidad en la última semana indica que los inversores enfrentan un entorno más errático, lo que contrasta con la mayor estabilidad observada a lo largo del último año.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final es de 1.76B, lo que refleja el fondo de inversión disponible para la empresa.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía energética española con sede en Madrid. Es un grupo integrado que explora y produce hidrocarburos, refina petróleo y fabrica productos químicos, combustibles, lubricantes y soluciones energéticas.

Sus líneas de negocio abarcan Upstream (exploración y producción), Industrial (refino y química) y Comercial y Renovables (electricidad y gas, estaciones de servicio, movilidad eléctrica, biocombustibles e hidrógeno). Cotiza en el Ibex 35 y destaca por su plan de descarbonización con objetivo de cero emisiones netas en 2050, presencia internacional y amplia red en la península ibérica.