En la apertura de mercados de este jueves, 21 de mayo de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en el IBEX 35 se negocian a 22,8 euros y registran un volumen de 62295 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 1,02% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Repsol tuvo 6 subidas y 4 bajadas, con rachas de +3, -2, +2, -2 y cierre al alza; balance ligeramente alcista y cierta volatilidad.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana se ha situado en un 35.77%, lo que es notablemente superior a su volatilidad anual del 28.30%. Esta diferencia indica que el comportamiento de la acción es inestable y presenta muchas variaciones. La alta volatilidad reciente sugiere que los inversores están experimentando fluctuaciones significativas en el valor de las acciones de Repsol, lo que podría reflejar incertidumbres en el mercado o cambios en la percepción de su rendimiento futuro.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final es de 1.76B, lo que refleja el fondo de inversión disponible para la empresa.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía energética española con sede en Madrid. Es un grupo integrado que explora y produce hidrocarburos, refina petróleo y fabrica productos químicos, combustibles, lubricantes y soluciones energéticas.

Sus líneas de negocio abarcan Upstream (exploración y producción), Industrial (refino y química) y Comercial y Renovables (electricidad y gas, estaciones de servicio, movilidad eléctrica, biocombustibles e hidrógeno). Cotiza en el Ibex 35 y destaca por su plan de descarbonización con objetivo de cero emisiones netas en 2050, presencia internacional y amplia red en la península ibérica.