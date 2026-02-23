Este 23 de febrero de 2026, las acciones de Repsol (REP), pertenecientes al sector de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles, abren en el IBEX 35 con un precio de 18.23 euros por unidad. En esta jornada, se ha registrado un volumen de negociación de 204,143 acciones, lo que representa una variación del -0.38% en comparación con el día anterior. Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con 6 días de descenso y solo 4 días de aumento. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, a pesar de algunos repuntes que podrían indicar intentos de recuperación. La volatilidad económica de Repsol en la última semana se sitúa en un 19.69%, mientras que su volatilidad anual es del 25.72%. Dado que el 19.69% es menor que el 25.72%, esto indica que el comportamiento de Repsol ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con su volatilidad anual. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 18,3 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Repsol es una empresa española con sede en Madrid, que se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas. Además, también está involucrada en la generación de energía y la producción de biocombustibles, lo que la convierte en un actor importante en el sector energético. Como parte del Ibex 35, Repsol se destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en tecnologías renovables y proyectos de reducción de emisiones. La compañía cuenta con una amplia presencia internacional, operando en más de 30 países y empleando a miles de personas en todo el mundo.