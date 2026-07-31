Este viernes, 31 de julio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 91.341 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,97%.

En la última semana, la cotización EUR/RUB subió 3.26%, mientras que en el último año cayó -3.7%, lo que señala un repunte reciente tras una tendencia anual bajista.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo hoy ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días anteriores, evidenciando un aumento en su valor frente a otras monedas. Esta mejora en la cotización sugiere una estabilización en la economía local y un aumento en la confianza del mercado.

Sin embargo, a pesar de esta tendencia favorable, es importante seguir monitoreando los factores económicos que podrían influir en futuros movimientos. La situación global y las decisiones políticas seguirán jugando un papel crucial en el comportamiento del rublo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y rublo ruso ha sido del 15.23%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor en comparación con la volatilidad anual del 13.11%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.