Este 31 de julio de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) abren en España a un precio de 20.68 euros por unidad en el índice IBEX 35, con un volumen de negociación que alcanza los 254,300 títulos. Esta cifra representa una variación del 0.78% en comparación con el cierre del día anterior, evidenciando el interés de los inversores en el sector energético.

En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. alternó subidas y bajadas: el impulso inicial fue compensado por descensos, hubo un repunte breve y luego tres caídas seguidas antes de un cierre al alza. El balance queda prácticamente plano y sin tendencia definida, con ligera presión vendedora en el tramo central.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se ha situado en 14.67%, mientras que la volatilidad anual ha sido de 14.78%. Dado que 14.67% es menor que 14.78%, se puede concluir que el comportamiento de Iberdrola ha sido mucho más estable en el último año que en la última semana. Esto sugiere una reducción en las variaciones de su actividad económica reciente en comparación con el comportamiento anual.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una compañía energética española con sede en Bilbao (Torre Iberdrola). Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad, con foco en renovables (eólica onshore y offshore, solar, hidráulica y almacenamiento). Sus líneas de negocio principales son Redes, Renovables y Generación y Clientes y produce energía eléctrica y soluciones energéticas.

Cotiza en el Ibex 35 y opera en varios países a través de filiales como ScottishPower (Reino Unido), Avangrid (EE. UU.) y Neoenergia (Brasil). Es líder mundial en eólica, impulsa redes inteligentes y proyectos de hidrógeno verde y orienta su estrategia a la electrificación y la descarbonización.