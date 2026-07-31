La cotización de las activos de Servicios de Gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este viernes, 31 de julio de 2026 es de 16,99 euros y documentan un total de 17.695 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,41%.

En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A mostró volatilidad: tras un inicio estable y un breve impulso alcista, sufrió una racha bajista de tres jornadas antes de rebotar al final, con un balance global casi neutro.

Fuente: narrativas-es

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana ha sido del 16.55%, comparada con una volatilidad anual del 21.99%. Dado que la cifra semanal (16.55%) es menor que la cifra anual (21.99%), se puede concluir que el comportamiento de Enagás ha sido mucho más estable en el último año, presentando menos variaciones en su cotización durante la última semana.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,58 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -299.31M, que se obtiene tras deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás, con sede en Madrid, cotiza en el Ibex 35 y es el Gestor Técnico del Sistema Gasista en España. Diseña, construye, opera y mantiene infraestructuras de gas natural como gasoductos de alta presión, plantas de regasificación y almacenamientos subterráneos.

No produce gas ni energía; su negocio es regulado y se centra en el transporte, la regasificación, el almacenamiento y la operación del sistema, además de impulsar gases renovables como el hidrógeno y el biometano (proyectos como H2Med). Fundada en 1972 (ticker ENG), tiene participaciones internacionales en infraestructuras estratégicas —por ejemplo, el gasoducto TAP— y juega un papel clave en la seguridad de suministro.