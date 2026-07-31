La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) en la apertura de mercados en España este viernes, 31 de julio de 2026 es de 42,09 euros y documentan un total de 29.697 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,94%.

En los últimos diez días, Endesa SA mostró una clara tendencia alcista con siete sesiones al alza, interrumpidas por un retroceso a mitad de periodo y un repunte final de tres jornadas que refuerza el impulso positivo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana ha alcanzado un notable 24.07%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones, al ser esta cifra superior a la volatilidad anual del 19.77%. Esta discrepancia sugiere que, a corto plazo, las acciones de la compañía están experimentando fluctuaciones más significativas en comparación con su desempeño a lo largo del año.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 42,09 euros el y un mínimo de 29,29 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final de la empresa se sitúa en 1.88B, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía eléctrica española del Ibex 35 con sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad, además del suministro de gas y servicios energéticos. Forma parte del grupo Enel, que controla la mayoría de su capital.

Produce electricidad a partir de fuentes renovables (hidráulica, eólica y solar) y ciclos combinados de gas, mientras culmina el cierre del carbón. Sus líneas de negocio operan bajo e-distribución (redes), Endesa Energía (retail) y Endesa X (servicios y movilidad eléctrica), con millones de clientes en la Península Ibérica y objetivos de descarbonización hacia 2040.