Este jueves, 30 de julio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 91.421 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,16%.

En el mercado EUR/RUB, la cotización subió 3.57% en la última semana, mientras que en el último año cayó -2.61%, mostrando un repunte reciente pese a la tendencia anual negativa.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo hoy ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días anteriores, evidenciando un aumento en su valor frente a otras monedas. Esta mejora en la cotización sugiere una estabilización en la economía local y un aumento en la confianza del mercado.

Sin embargo, a pesar de esta tendencia favorable, es importante seguir monitoreando los factores económicos que podrían influir en futuros movimientos. La situación global y las decisiones políticas seguirán jugando un papel crucial en el comportamiento del rublo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, que se sitúa en 15.55%, es significativamente mayor que la volatilidad anual de 13.09%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.