Este 31 de julio de 2026, las acciones de CaixaBank (CABK) abren en el IBEX 35 a un precio de 12.58 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 202,735 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.80% en comparación con el día anterior, reflejando la dinámica del mercado en un contexto económico en constante evolución.

En los últimos 10 días, Caixabank SA tuvo sesgo alcista (6 avances y 4 retrocesos): tres subidas iniciales, corrección, tres caídas seguidas y rebote final de dos, con balance positivo.

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana ha sido del 51.78%, significativamente por encima de la volatilidad anual del 25.12%. Esta diferencia indica que, en el corto plazo, la acción de CaixaBank ha mostrado un comportamiento inestable, caracterizado por numerosas variaciones en su precio. Esta situación sugiere una mayor incertidumbre en comparación con la estabilidad observada durante el último año.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,3 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras la deducción de todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.79B, que corresponde al fondo de inversión disponible.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es un grupo financiero español que cotiza en el Ibex 35; tiene sede social en Valencia y sede operativa en Barcelona. Se dedica a la banca y los servicios financieros: no fabrica bienes, ofrece productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión, pagos y seguros.

Su línea de negocio es la banca universal, con foco en banca minorista y de empresas, además de seguros, gestión de activos y banca corporativa y de inversión. Datos de interés: es uno de los mayores bancos de España por activos y clientes, controla el banco portugués BPI y su accionista de referencia es CriteriaCaixa (Fundación la Caixa).