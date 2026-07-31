La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este viernes, 31 de julio de 2026 es de 4,43 euros y documentan un total de 87.265 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,68%.

En los últimos 10 días, la cotización de Mapfre mostró una clara tendencia alcista: 7 subidas y 3 caídas, con una corrección de dos jornadas a mitad del periodo y un retroceso puntual posterior.

Fuente: narrativas-es

La variación del Mapfre durante la última semana

En la última semana, Mapfre ha experimentado una volatilidad del 31.36%, que es significativamente mayor a su volatilidad anual del 21.06%. Esta diferencia indica que el comportamiento de la acción en este período ha sido inestable y ha mostrado muchas variaciones, lo que puede generar inquietud entre los inversores.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,57 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora multinacional española con sede en Majadahonda (Madrid). Se dedica al seguro y reaseguro; su “producto” son pólizas y servicios de asistencia que cubren riesgos de autos, hogar, salud, vida y empresas.

Su negocio se organiza en No Vida y Vida, reaseguro (MAPFRE RE) y asistencia/servicios (MAWDY), con fuerte presencia en España y Latinoamérica y actividad en Europa y EE. UU. Datos de interés: cotiza en el Ibex 35, es líder del mercado español, opera en decenas de países, emplea a más de 30.000 personas y gestiona primas anuales superiores a 25.000 millones de euros.