Este 31 de julio de 2026, las acciones de Telefónica (TEF) se presentan en el mercado español con un precio de apertura de 3.61 euros por unidad en el IBEX 35, registrando un notable volumen de negociación de 260,501 acciones. Esta cifra representa una leve variación del 0.19% en comparación con el día anterior, lo que indica una estabilidad en el interés por parte de los inversores en el sector de telecomunicaciones diversificadas.

En los últimos 10 días, Telefónica tuvo 5 alzas y 5 caídas, con rachas (dos descensos iniciales, tres subidas seguidas y otras dos caídas antes de cerrar al alza). El balance es prácticamente plano, sin tendencia definida.

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se sitúa en un 22.36%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 25.12%. Esto sugiere que el comportamiento de la acción en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del año. La menor volatilidad reciente indica una reducción en la inestabilidad y las fluctuaciones en el precio de sus acciones.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -49M, que se obtiene tras deducir todos los gastos, incluyendo los operativos, reflejando así un fondo de inversión negativo.

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede en Madrid (Distrito Telefónica, Las Tablas) y se dedica a ofrecer telefonía fija y móvil, banda ancha, internet y televisión de pago para particulares y empresas.

Su línea de negocio abarca la conectividad y los servicios digitales: desarrolla y opera infraestructuras de fibra y 5G y ofrece soluciones de cloud, ciberseguridad, IoT y big data, además de servicios mayoristas. Opera bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo en Europa y Latinoamérica; fundada en 1924, es uno de los grandes grupos del sector con presencia destacada en España, Alemania y Brasil.