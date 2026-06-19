Este viernes, 19 de junio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 84.568 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,65%.

En el mercado entre el euro y el rublo ruso, la cotización subió 0.78% en la última semana, pero en el último año registra una variación de -9.43%, lo que sugiere una tendencia bajista.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, evidenciando un leve incremento en su valor. Este cambio ha generado expectativas optimistas entre los inversores, quienes anticipan un mayor fortalecimiento de la moneda.

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que, a pesar de este aumento, la fluctuación en los mercados puede influir en la estabilidad futura del rublo. El seguimiento continuo de esta tendencia será clave para entender su evolución en los próximos días.

La volatilidad económica de la última semana del Euro frente al rublo ruso, que es del 4.84%, es considerablemente menor que la volatilidad anual del 12.91%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.