Este martes, 16 de junio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 83.909 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,08%.

En la última semana, el EUR/RUB subió 0.68%, mientras que en el último año registró una variación de -10.47%, reflejando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

Hoy, la cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este cambio se ha visto reflejado en un incremento constante en su valor, lo que sugiere una recuperación en el mercado.

La mejoría en la cotización del rublo podría deberse a factores económicos favorables y a una mayor confianza en la economía nacional. Este movimiento puede ser un indicativo de un ambiente más estable y optimista entre los inversionistas.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 2.58% frente a una volatilidad anual de 12.92%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.