Este jueves, 18 de junio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 84.751 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 1,08%.

En el mercado Euro/rublo ruso, la cotización subió 1.05% en la última semana, pero acumula una variación anual de -9.67%, lo que sugiere una tendencia bajista de fondo pese al repunte reciente.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este aumento se mantiene en un contexto favorable, donde se perciben signos de recuperación en el mercado.

El comportamiento reciente de la moneda indica que los inversores están más confiados, lo que podría reflejar un ambiente económico más estable. Sin embargo, es importante observar si esta tendencia continuará a medida que se desarrollen factores internos y externos.

La volatilidad económica de la última semana del Euro frente al rublo ruso, con un 6.97%, indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 12.94%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.