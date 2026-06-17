Este miércoles, 17 de junio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 84.674 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,61%.

La cotización del euro frente al rublo ruso subió 1.2% en la última semana, pero acumula una caída de -9.45% en el último año, señalando un rebote reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, reflejando un aumento constante en su valor con respecto a las monedas extranjeras. Este crecimiento sostenido en la moneda indica un fortalecimiento en la confianza del mercado y una posible recuperación económica.

A pesar de los desafíos económicos que enfrenta, la mejora en la cotización del rublo sugiere una posible estabilidad futura, lo que podría atraer más inversiones y fomentar un entorno económico más favorable.

La volatilidad económica de la última semana del Euro frente al rublo ruso, con un 3.04%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 12.93%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.