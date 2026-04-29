Este miércoles, 29 de abril de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 88.075 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,05%. La cotización EUR/RUB cayó -0.65% en la última semana y -3.86% en el último año, señalando una tendencia bajista prolongada con presión reciente moderada. La cotización del rublo hoy presenta una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un ligero aumento en su valor. Este comportamiento sugiere una recuperación gradual en el mercado, generando expectativas favorables entre los inversores. A pesar de la mejora reciente, es fundamental monitorear los próximos días para asegurarse de que esta tendencia se mantenga y se afiance en el tiempo. La estabilidad futura dependerá de diversos factores económicos y políticos que podrían influir en el desempeño de la moneda. La volatilidad económica de la última semana del Euro frente al rublo ruso, con un 7.06%, es menor que la volatilidad anual del 13.58%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 87,8 RUB, según los últimos datos registrados.