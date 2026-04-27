Este lunes, 27 de abril de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 87.874 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de -0,17%. El EUR/RUB registró una variación semanal de -0,31% y una variación anual de -4,64%, evidenciando una tendencia bajista. Hoy, la cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva, ya que ha incrementado de manera consistente en los últimos días. Esto indica un fortalecimiento de la moneda en comparación con su desempeño reciente. El aumento en la cotización del rublo podría estar impulsado por factores económicos favorables o un cambio en la percepción del mercado sobre el país. Es importante seguir de cerca esta tendencia para ver si se mantiene en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del Euro frente al rublo ruso, con un 6.85%, es menor que la volatilidad anual del 13.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 87,9 RUB, según los últimos datos registrados.