En la sesión de apertura de este viernes, 26 de junio de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.7379 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,37% en relación con el día anterior.

En el mercado EUR/CNY, la cotización registró una leve caída semanal de -0.44% y en el último año acumuló un descenso más pronunciado de -7.46%, reflejando una tendencia bajista sostenida.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este aumento sostenido sugiere un mayor interés y estabilidad en el mercado.

A pesar del impulso actual, será crucial observar si esta tendencia se mantiene en el corto plazo, ya que podría estar influenciada por factores económicos externos.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el yuan, con un 4.31%, es menor que la volatilidad anual del 6.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Fuente: narrativas-co

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.