Este martes, 23 de junio de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.7297 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de -0,37%.

En el mercado de Euro y yuan, la cotización cayó -0.59% en la última semana y acumula -7.59% en el último año, lo que indica una tendencia bajista.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores, evidenciada por el incremento de su valor. Este crecimiento sugiere que el yuan se está fortaleciendo frente a otras divisas.

Esta tendencia al alza puede ser un indicativo de una mayor confianza en la economía china o de factores externos que favorecen su valor.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 5.87%, es menor que la volatilidad anual del 6.30%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.