En la sesión de apertura de este miércoles, 24 de junio de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.7007 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,53% en relación con el día anterior.

En el mercado de Euro y yuan, la cotización registró una variación de -0.7% en la última semana y de -8.4% en el último año, lo que apunta a una tendencia bajista.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere que la moneda ha ganado valor en el mercado en los últimos días, lo que puede ser un indicativo de confianza en la economía local.

Sin embargo, a pesar de la reciente alza, es importante monitorear la estabilidad de esta tendencia. Fluctuaciones en la economía global podrían influir en la cotización futura del yuan, por lo que se recomienda mantenerse alerta a los acontecimientos del mercado.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 4.27%, es menor que la volatilidad anual del 6.27%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.