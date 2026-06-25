ElEuro y yuan cotiza a 7.7214 CNY este jueves, 25 de junio de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una alteración de -0,06% en relación con el último día.

En el tipo de cambio entre el euro y el yuan, la última semana registró un descenso de -0.28% y en el último año una caída de -7.89%, señalando una tendencia bajista sostenida.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

Hoy, la cotización del yuan ha mostrado una tendencia a la baja, ya que ha descendido en comparación con los últimos cuatro días. Esta variación ha generado incertidumbre en los mercados, ya que los inversores se adaptan a esta fluctuación reciente.

A pesar de la caída en la cotización, es importante observar si esta tendencia se mantendrá a largo plazo o si habrá una recuperación en los próximos días. La evolución de esta situación será clave para tomar decisiones financieras acertadas.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan fue del 3.27%, que es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.24%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.