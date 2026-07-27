ElEuro y yuan cotiza a 7.7179 CNY este lunes, 27 de julio de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una alteración de -0,02% en relación con el último día.

En el mercado euro-yuan, la cotización registró un leve avance semanal de 0.05%, pero acumula una caída interanual de -7.24%, lo que señala una tendencia bajista de fondo pese a la reciente estabilización.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, con un incremento continuo que indica un fortalecimiento. Este comportamiento sugiere que la confianza en la economía está mejorando, lo que podría incentivar aún más ganancias en el futuro.

A pesar de la tendencia favorable, es importante monitorear factores externos que podrían influir en la cotización, como cambios en políticas económicas o eventos globales que podrían revertir este crecimiento.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 5.34% comparado con una volatilidad anual del 5.93%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.