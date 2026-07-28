En la sesión de apertura de este martes, 28 de julio de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.6941 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,29% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización euro/yuan descendió -0.44% y en el último año acumula -7.82%, lo que refleja una tendencia bajista sostenida del euro frente al yuan.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento gradual de la divisa. Este cambio sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia la economía china y puede estar impulsado por factores económicos favorables recientes.

El análisis de esta tendencia revela que la valorización del yuan podría tener un impacto positivo en las relaciones comerciales y en la percepción internacional de la economía china. Un yuan más fuerte puede facilitar las importaciones y mejorar las condiciones para los inversores extranjeros.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan se ha situado en un 5.47%, lo que es menor al 5.92% registrado anualmente, indicando que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.