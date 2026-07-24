ElEuro y yuan cotiza a 7.7182 CNY este viernes, 24 de julio de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de -0,13% en relación con el último día.

En el mercado del euro frente al yuan, la cotización cayó un -0.44% en la última semana y acumula un -8.06% en el último año, señalando una tendencia bajista.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, con un incremento continuo que indica un fortalecimiento. Este comportamiento sugiere que la confianza en la economía está mejorando, lo que podría incentivar aún más ganancias en el futuro.

A pesar de la tendencia favorable, es importante monitorear factores externos que podrían influir en la cotización, como cambios en políticas económicas o eventos globales que podrían revertir este crecimiento.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el yuan, con un 3.14% de volatilidad semanal, es significativamente menor que su volatilidad anual del 5.92%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Fuente: narrativas-co

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.