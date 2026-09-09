En la sesión de apertura de este miércoles, 9 de septiembre de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.8064 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,05% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro frente al yuan cayó -0.08% y en el último año acumuló una baja de -5.24%, evidenciando una tendencia bajista.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, evidenciando un leve aumento en su valor. Esta subida da señales de confianza en el mercado y sugiere un posible repunte en la economía que influye en la moneda.

Analizando esta tendencia, se puede concluir que el yuan está ganando fuerza, lo que podría indicar un cambio en el comportamiento de los inversores y una mejor recuperación económica en el corto plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 4.82%, es menor que la volatilidad anual de 5.58%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.

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