ElEuro y yuan cotiza a 7.7797 CNY este jueves, 10 de septiembre de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de -0,29% en relación con el último día.

En el mercado euro-yuan, la última semana registró un leve avance de 0.14%, pero en el último año la cotización acumuló una caída de -5.48%, lo que indica una tendencia bajista de fondo pese al repunte reciente.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia al alza en comparación con los días anteriores, reflejando un aumento en su valor. Este cambio positivo indica un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

Este crecimiento sugiere un ambiente económico favorable que podría atraer inversiones y mejorar la confianza en la moneda. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan fue del 4.50%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 5.58%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.

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