ElEuro y yuan cotiza a 7.7618 CNY este lunes, 31 de agosto de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de -0,34% en relación con el último día.

En el par euro–yuan, la cotización continúa debilitándose, con un cambio en la última semana de -1.07% y una variación en el último año de -5.26%, lo que sugiere una tendencia bajista sostenida.

Fuente: narrativas-es

La variación del Euro y yuan en los últimos días

Hoy la cotización del monedayuan muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento en su valor, lo que puede influir en las decisiones de los inversores.

La tendencia actual parece indicar que el monedayuan está ganando terreno, lo cual podría generar un clima de confianza en el mercado. Sin embargo, es importante monitorear futuras fluctuaciones para confirmar esta dirección.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, que se sitúa en un 5.19%, es menor que la volatilidad anual del 5.79%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Fuente: narrativas-co

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.

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