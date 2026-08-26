Este miércoles, 26 de agosto de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.8407 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,05%.

En el mercado euro-yuan, la cotización retrocedió -0.21% en la última semana y -4.7% en el último año, lo que sugiere una tendencia bajista sostenida.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La tendencia de la cotización de la moneda yuan hoy muestra un comportamiento positivo en comparación con los días anteriores. En los últimos cinco días, se ha observado un aumento constante, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.

Este impulso puede atribuirse a factores económicos favorables o a un aumento en la confianza del mercado. Sin embargo, es importante monitorear esta evolución para determinar su sostenibilidad a largo plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan es del 0.48%, lo que es notablemente inferior a la volatilidad anual del 5.90%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.

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