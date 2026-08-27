En la sesión de apertura de este jueves, 27 de agosto de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.8311 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,18% en relación con el día anterior.

La cotización del euro frente al yuan muestra una tendencia bajista: en la última semana retrocedió -0.3% y en el último año cayó -4.57%.

Fuente: narrativas-mx

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización del yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que ha experimentado un aumento constante en su valor. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo cual puede ser un indicativo de una recuperación económica o mayor confianza en el mercado.

A medida que la tendencia continúa al alza, es importante monitorear otros factores económicos que podrían influir en esta situación. El fortalecimiento del yuan puede traer consigo tanto oportunidades como desafíos para las exportaciones e importaciones del país.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan es del 1.03%, lo que es menor que la volatilidad anual del 5.89%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.

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