En la sesión de apertura de este miércoles, 29 de abril de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.9932 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,07% en relación con el día anterior. En el mercado de Euro y yuan, la cotización subió 0.06% en la última semana, pero retrocedió -3.6% en el último año, indicando estabilidad reciente frente a una tendencia bajista anual. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este aumento consecutivo sugiere que el mercado está respondiendo favorablemente a factores económicos recientes. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia podría ser temporal y depender de la estabilidad económica a largo plazo. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta mejora se mantendrá en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 2.61%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.90%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.