ElEuro y yuan cotiza a 8.0091 CNY este lunes, 27 de abril de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una alteración de 0,23% en relación con el último día. La cotización del euro frente al yuan mostró un cambio semanal de -0.31% y una variación anual de -3.24%, evidenciando una tendencia bajista en el periodo. La cotización de la moneda yuan hoy muestra un leve incremento en comparación con los días anteriores, marcando un aumento sostenido en su valor. Este ascenso se ha mantenido en los últimos dos días, lo que sugiere una recuperación gradual en el mercado. Este cambio positivo podría ser señal de una mayor confianza en la economía china, lo que podría influir en futuras decisiones de inversión y comercio. Sin embargo, es importante seguir monitoreando la evolución de esta tendencia para evaluar su estabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan fue del 4.19%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 7.93%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.