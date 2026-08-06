ElEuro y yuan cotiza a 7.789 CNY este jueves, 6 de agosto de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de 0,02% en relación con el último día.

En la última semana, el euro frente al yuan subió 0.32%, pero en el último año retrocedió -6.11%, señalando una leve recuperación reciente dentro de una tendencia bajista.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización del yuan hoy ha presentado una leve subida en comparación con los días anteriores, lo que indica una tendencia positiva en el mercado. Este crecimiento en la cotización sugiere una recuperación gradual en la confianza de los inversores.

Sin embargo, es importante observar que esta tendencia podría ser temporal y depender de diversos factores económicos que podrían influir en su estabilidad a largo plazo. La situación actual invita a un análisis más profundo sobre las posibles fluctuaciones futuras en la cotización del yuan.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el yuan es del 4.53%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, considerando que la volatilidad anual ha sido del 5.94%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.