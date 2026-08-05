En la sesión de apertura de este miércoles, 5 de agosto de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.7842 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,18% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización en el mercado de Euro y yuan se mantuvo sin cambios (0%), mientras que en el último año registró una caída de -6.62%, reflejando una depreciación del Euro frente al yuan.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este incremento sugiere una recuperación en su valor y podría indicar un aumento en la confianza de los inversores.

Por otro lado, el comportamiento estable observado en la moneda en los últimos días sugiere que las fluctuaciones han sido mínimas, lo que podría ser indicativo de un período donde el mercado se encuentra en equilibrio. Esto podría tener implicaciones importantes para el comercio y la inversión en la región.

La volatilidad económica del Euro y yuan en la última semana es del 4.85%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 5.95%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.