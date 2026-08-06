En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina avanzó 0.28%, mientras que en el último año registró -1.45%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

Este jueves, 6 de agosto de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8575 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,03%.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra ha experimentado una ligera alza en comparación con los días anteriores, lo que sugiere un interés creciente por parte de los inversores. Este aumento se observa como una señal positiva para la economía, ya que la libra parece recuperar terreno frente a otras divisas.

En contraste, la tendencia de la cotización también ha mostrado cierta volatilidad, lo que genera dudas sobre su estabilidad a largo plazo. A medida que los mercados se ajustan, es fundamental monitorear estos movimientos para comprender mejor el futuro de la libra.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y libra esterlina, que se sitúa en 1.34%, es menor que la volatilidad anual de 3.51%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.