Este lunes, 3 de agosto de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.7819 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,29%.

La cotización EUR/CNY subió 0.94% en la última semana, pero en el último año registró una variación de -6.74%, lo que sugiere un sesgo bajista pese al repunte reciente.

Fuente: narrativas-mx

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy presenta una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

Este aumento podría estar relacionado con factores económicos internos o cambios en la política monetaria que han influido en la confianza de los inversores.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan se sitúa en 5.65%, que es menor que la volatilidad anual de 5.95%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.