Este martes, 4 de agosto de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.7745 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de -0,23%.

En la última semana, la cotización del euro frente al yuan subió 0.2%, pero en el último año acumula una variación de -6.75%, lo que indica un leve repunte reciente dentro de una tendencia bajista anual.

Fuente: narrativas-mx

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia favorable en comparación con los días anteriores, reflejando un aumento constante en su valor. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

El análisis de esta tendencia indica que factores económicos y políticos pueden estar influenciando positivamente la cotización, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la confianza en la economía.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 5.8402%, es menor que la volatilidad anual de 5.9457%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Fuente: narrativas-co

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.