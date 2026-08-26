Este miércoles, 26 de agosto de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 98.26 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,57%.

La cotización entre el euro y el rublo ruso mostró una variación del 0,45% en la última semana y del 5,1% en el último año, lo que indica un movimiento de mayor magnitud a largo plazo que a corto plazo.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos días. Este comportamiento se ha mantenido constante, lo que indica una presión negativa sobre la moneda en comparación con períodos anteriores.

A pesar de la caída en su valor, es importante observar los factores externos que pueden estar influyendo en esta tendencia. Un análisis más a fondo podría ayudar a entender mejor las causas detrás de este movimiento en la cotización del rublo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y rublo ruso ha sido del 13.85%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, superando la volatilidad anual del 13.44%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.

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