Este martes, 25 de agosto de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 98.551 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 1,3%.

En el mercado del Euro frente al rublo ruso, la cotización descendió 0.67% en la última semana y aumentó 5.96% en el último año, mostrando debilidad reciente pero una tendencia anual alcista.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda rublo muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un leve aumento en su valor. Esta mejora en la cotización se ha mantenido de manera consistente en el último par de días, sugiriendo un repunte en su desempeño en el mercado.

Esto podría interpretarse como un signo de confianza en la economía rusa, destacando un potencial crecimiento en el futuro próximo. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene o si enfrentará correcciones en los próximos días.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso es del 16.62%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 13.47%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.

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