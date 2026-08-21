Este viernes, 21 de agosto de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 96.842 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -1%.

La cotización del euro frente al rublo ruso cayó -0.57% en la última semana, pero en el último año avanzó 3.9%, reflejando una tendencia general alcista pese al retroceso reciente.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo hoy muestra una tendencia a la baja en comparación con los días anteriores. Este descenso continuado sugiere que la moneda ha enfrentado presiones en el mercado.

El análisis de esta tendencia indica que se requiere atención a los factores que podrían estar influyendo negativamente en la estabilidad del rublo, ya que su valor ha disminuido de manera consistente.

En la última semana, la volatilidad del Euro frente al rublo ruso alcanzó un 13.91%, superando la volatilidad anual del 13.42%, lo que indica que su comportamiento es inestable y ha presentado muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.

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