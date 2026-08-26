Se despide la pensión de viudedad: el Gobierno se la quitará a todos los que no cumplan con este requisito.

La pensión de viudedad tiene como objetivo proporcionar un apoyo fundamental a aquellos españoles que han sufrido la pérdida de su cónyuge o pareja, especialmente en el caso de familias que dependían económicamente del fallecido.

Por otro lado, para que el sobreviviente de una pareja no casada tenga la posibilidad de acceder a esta prestación, es necesario que, además de cumplir con la norma de cotización de la Seguridad Social, esté inscrita en el registro de la comunidad autónoma o ayuntamiento que le corresponda, con una antelación mínima de 2 años.

Sin embargo, el Gobierno ha anunciado que no otorgará la prestación a las personas que no cumplan con una serie de requisitos, que son diferentes en el caso de que se trate de un matrimonio o una pareja de hecho.

De ese modo, para acceder y conservar la pensión de viudedad, es necesario que el fallecido haya cotizado al menos 500 días al Régimen General de la Seguridad Social dentro de los cinco años previos a su fallecimiento. No obstante, si la muerte se produjo por accidente o enfermedad profesional, este requerimiento no aplica.

Pensión de viudedad: requisitos para acceder a ella

A pesar de que la pensión de viudedad es, por lo general, vitalicia, hay circunstancias específicas que pueden ocasionar su extinción. En este contexto, es indispensable cumplir con los siguientes requisitos:

No contraer matrimonio ni establecer una nueva pareja de hecho, salvo que la pensión represente al menos el 75% de los ingresos del beneficiario.

No ser declarado culpable de la muerte del causante según una sentencia firme.

No tener una condena por un delito doloso de homicidio o lesiones en relación con la persona que originó la pensión, a excepción de casos excepcionales de reconciliación entre las partes.

Se despide la pensión de viudedad: el Gobierno se la quitará a quienes no cumplan con este requisito Fuente: Archivo Shutterstock

Pensión de viudedad: requisitos documentales para su solicitud

La presente documentación puede ser presentada en cualquiera de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social :

Documento Nacional de Identidad del solicitante.

Tarjeta de Identificación Fiscal del solicitante.

Certificación del Acta de Defunción.

Libro de Familia actualizado o, en su caso, certificado de matrimonio.

Sólo si se encuentra en alguna de estas situaciones: Si es separado/a o divorciado/a, se deberá presentar la sentencia de separación judicial o de divorcio. En caso de que existan múltiples beneficiarios que tengan derecho a la pensión de viudedad, se requerirá una declaración de convivencia.